Damit würde der Standort in Sachsen-Anhalt wachsen, während Schaeffler an anderen Orten aktuell Arbeitsplätze abbaut. Erst am Montag hatte das Unternehmen angekündigt, in Deutschland 1.000 Stellen zu streichen. Demnach sind vor allem Jobs in der Verwaltung und in der Entwicklung für Verbrennungsmotoren betroffen. Mit dem Stellenabbau reagiere man auf den Wandel hin zur Elektromobilität.