Bund und Land hatten ihr "Okay" bereits gegeben, als am 31. März erstmals öffentlich über das Investitionsvorhaben informiert worden war. Seither blieb das Thema in der Region präsent, und es zeigte sich bei vielen Bürgern rasch die Crux einer Haltung, die mit "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" umschrieben werden kann: Arbeitsplätze zu schaffen ist schon in Ordnung, aber doch bitte nicht vor der eigenen Haustür, wo derartige Vorhaben mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, höherer Lärmbelästigung und Verlust an natürlicher Umwelt einhergehen.