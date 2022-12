Es ist eine Zeitenwende in Sachsen-Anhalt. Dass ein Gemeinderat die Zustimmung für ein industrielles Großprojekt verweigert, hat es in dieser Dimension wohl noch nicht gegeben. Unter der Überschrift Arbeitsplätze zu schaffen, gab es ja in letzten Jahrzehnten auch in den Gemeinden vor Ort eine ausgeprägte Offenheit für Investoren.