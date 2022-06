Ein zweijähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Mücheln im Saalekreis am Sonntag schwer verletzt worden. Das Kind sei mit einem Bobby-Car, einem Spielzeug-Auto, auf die Fahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Kleintransporter. Das Mädchen ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen worden.