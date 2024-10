Ärztemangel Einzige Kinderarztpraxis in Bernburg ist am Limit

07. Oktober 2024, 19:25 Uhr

Der Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt macht auch nicht vor der Gesundheitswirtschaft halt. Es fehlt an Pflegepersonal und an Ärzten. Düstere Prognosen gibt es zum Beispiel bei Augenärzten in Salzwedel oder im Harz. Zahnärzte und Kieferorthopäden fehlen in Bitterfeld oder dem Saalekreis und in Bernburg gibt es für das gesamte Stadtgebiet nur noch eine Kinderärztin.