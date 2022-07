Mit einem Open-Air-Kino sind am Sonntagabend die "Merseburger Sommerkulturschätze" zu Ende gegangen. Sie schließen damit auch die diesjährige Veranstaltungsreihe ab, zu denen die Merseburger DEFA-Filmtage gehören. Die Organisatorin der Filmtage, Halina Czikowsky, zog nach Abschluss des Programms eine gemischte Bilanz. Zwar habe es "tolle Filmgespräche" gegeben, es seien aber nur 480 Zuschauer gekommen, sagte Czikowsky MDR SACHSEN-ANHALT. Gerechnet hätten sich die Veranstaltungen aber dennoch.

Auch Schauspieler Jörg Schüttauf war in Merseburg dabei. Bildrechte: dpa

Generell würden derzeit weniger Menschen in die Kinos gehen, so Czikowsky. Insgesamt beklagen Kinobranche und Merseburger Filmtage 30 Prozent weniger Zuschauer als etwa 2020. An Prominenz hat es den verschiedenen Filmabenden im Rahmen der Sommerschätze allerdings nicht gefehlt: Bei den flankierenden Filmgesprächen waren etwa Schauspieler Jörg Schüttauf oder Regisseur Wolfgang Kohlhaase zu Gast.