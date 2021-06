Nach Alkoholvorwürfen Kita in Teutschenthal: Vier Erzieherinnen entlassen

Nach der Suspendierung von sechs Erzieherinnen in Teutschenthal in der vergangenen Woche sind jetzt vier der Mitarbeiterinnen entlassen worden. Die zwei anderen hatten am Montag ihre Arbeit in der Kita wieder aufgenommen.