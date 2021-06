Überraschende Entwicklung in Teutschenthal: Nachdem in einer Kita sechs Erzieherinnen wegen schwerer Vorwürfe suspendiert worden waren , regt sich nun Widerstand bei den Eltern. Zuvor war bekannt geworden, dass die Mitarbeiterinnen unter anderem bezichtigt werden, auf Arbeit Alkohol getrunken zu haben.

In der Freistellung an eine Mitarbeiterin, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, wurden weitere Vorwürfe aufgelistet. So soll es zur "Verletzung der Aufsichtspflicht insbesondere während der Schlafwache", zur "Kindeswohlgefährdung durch brutales 'Stopfen' von Kindern in einen Kinderstuhl" und zur "Verletzung des Hygieneplans" gekommen sein.