Der vorsitzende Richter machte während des Prozesses deutlich, dass die Vorwürfe schwer wögen und sagte direkt an die Presse im Saal gerichtet: "Wenn die Vorwürfe konkretisierbar wären, wäre auch die Kündigung in Ordnung". Dass er sich mit diesen erklärenden Worten an die Pressevertretenden wandte, lag am turbulenten Prozessgeschehen. Der Richter rügte die Vertreter Teutschenthals mehrfach, dass diese zu zögerlich und unpräzise antworteten.