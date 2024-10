CO2-Speicherung im Meer Lagerung in der Nordsee: CO2 aus Leuna soll per Pipeline an die Küste

01. Oktober 2024, 11:18 Uhr

Industrie- und Chemieunternehmen aus Sachsen-Anhalt wollen ihren klimatischen Fußabdruck reduzieren, indem sie Treibhausgas an die deutsche Küste leiten. Dazu könnte ein Pipeline-System aufgebaut werden, wie in einer Machbarkeitsstudie am Montag vorgestellt wurde. Pläne der Bundesregierung, wonach Kohlendioxid (CO2) in der Nordsee gespeichert werden könnte, kommen dieser Idee entgegen.