Der Krieg in der Ukraine hat möglicherweise Auswirkungen auf den Flughafen Leipzig/Halle . Von dort aus fliegen Antonov-Flugzeuge, die aus Kiew kommen, für die Nato. Grundlage dafür ist das Salis-Programm . Es regelt, dass auch privat betriebene Maschinen aus der nicht zur Nato gehörenden Ukraine für das Verteidigungsbündnis unterwegs sein können. Die Nato selbst hat zu wenige große Transportflugzeuge.

In Leipzig/Halle kommen Antonovs zum Einsatz, die in den 1980er-Jahren für den Krieg der Sowjets in Afghanistan entwickelt worden waren. Der vorerst letzte große Einsatz dieser Maschinen liegt wenige Monate zurück, als die Nato Afghanistan verlassen hat.