Die in den Nationalfarben der Ukraine - gelb und blau - lackierte Maschine war zugleich ein internationaler Botschafter. Auf Luftfahrtausstellungen und Flughafenfesten in der ganzen Welt zog sie die Aufmerksamkeit auf sich – und auf die Ukraine. Vor vier Jahren landete die Antonov als Überraschungsgast am Eröffnungstag der Internationalen Luft- und Raumfahrtaustellung ILA 2018 in Berlin-Schönefeld. Die Antonov stahl damals einem anderen fliegenden Riesen – dem Airbus A380 – ohne Mühe die Show.

Mit ihren 84 Meter Länge, einer Spannweite von fast 90 Metern konnte der fliegende Riese über 340 Tonnen Fracht transportieren. Voll beladen brachte sie weit über 600 Tonnen auf die Waage. So viel wie kein anderes Flugzeug. Die "Mriya" wurde deshalb von ihrem Betreiber Antonov Airlines weltweit verchartert, wo immer etwas zu verladen war, das in kein anderes Flugzeug passte.

Der Start oder die Landung der An-225 war stets ein Großereignis. Bildrechte: IMAGO / Markus Tischler

Das war auch am Flughafen Leipzig/Halle regelmäßig der Fall. Gut 30 Mal gastierte die An-225 am mittelgrößten deutschen Airport. Zuletzt brachte sie beispielsweise im Dezember 2021 hunderttausende Schnelltests nach Deutschland.



Die Starts und Landungen der AN-225 sind für sogenannten Planespottern jedes Mal ein Großereignis. Zu Dutzenden drängen sich die Fotografen an den Zäunen des Flughafens. Dabei wird jede Landung, jeder Start von ihnen akribisch auf Fotos und Videos festgehalten.



Für jeden Luftfahrtbegeisterten der etwas auf sich hielt, war es ein ungeschriebenes Gesetz, die große Antonov zumindest einmal in Aktion zu sehen. Das war aber gar nicht so einfach. Denn die An-225 war ein Einzelstück und weltweit unterwegs.