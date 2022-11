Der Flughafen Leipzig/Halle kennt in der Luftfracht so ziemlich jedes Superlativ. Nichts, was am größten mitteldeutschen Airport nicht schon verladen wurde. Seien es Generatoren, U-Bahnen, schwere Panzer oder auch einfach nur Unmengen an FFP2-Masken. All das hat die Antonov An-225 von und nach Leipzig/Halle transportiert. Abgesehen von ihrem bei Kiev gelegenen Heimatflughafen Gostomel ist das Flugzeug mit dem Beinamen "Mriya" (dt.: Traum) auf keinem anderen Airport deshalb so oft gelandet wie in Leipzig/Halle: 31 Mal war der Riese in den letzten Jahren hier zu Gast, ehe er Ende Februar bei einem russischen Angriff zerstört wurde.