Saalekreis Wertvolle Bronze-Plastiken des Kunstmuseums Moritzburg gestohlen

21. März 2025, 00:12 Uhr

In Leuna (Saalekreis) wurde am Wochenende ein spektakulärer Kunstraub begangen. Mehrere meterhohe Bronzeplastiken des Kunstmuseums Moritzburg sind aus einem Park an der Saale verschwunden.