Landesgartenschau in Bad Dürrenberg erfolgreicher als erwartet

08. Oktober 2024, 12:26 Uhr

Im Saalekreis endet in wenigen Tagen die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Seit Mitte April hat sich der ehemalige Kurpark der Kleinstadt in ein wechselndes Blumen- und Pflanzenparadies verwandelt – und dabei mehr Besucherinnen und Besucher verzeichnet als erwartet.