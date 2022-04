In Bad Dürrenberg sind sie bekannt und beliebt, aber auch in Mitleidenschaft gezogen: die Putten im Kurpark.

Ein Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die letzten beiden Exemplare zu restaurieren, was mit der Suche nach alten Fotos begann – und damit lange nicht endete.

Ein Steinmetz erklärt, wie er den zwei Kinderfiguren wieder zu altem Glanz verhelfen wird.

"Es war echte Detektivarbeit", sagt Ute Schnell beim Spaziergang durch den Kurpark. Die gebürtige Bad Dürrenbergerin ist schon als Kind hier entlang flaniert und hat sich besonders an den Puttenfiguren erfreut, die über den ganzen Park verstreut waren. "Doch über die Jahre wurden es immer weniger", erzählt Ute Schnell MDR SACHSEN-ANHALT. Ihre Idee: Im Vorfeld der Landesgartenschau 2023 in Bad Dürrenberg sollen die erhaltenen Figuren restauriert werden.

Die meisten Putten waren verschwunden

Ute Schnell macht sich für die Putten im Kurpark von Bad Dürrenberg stark. Bildrechte: MZ/Alexander Kühne Der Zahn der Zeit hatte in den vergangenen Jahrzehnten erbarmungslos an den Putten genagt, eine nach der anderen verschwand spurlos. Am Ende waren nur noch zwei Figuren übrig: ein Lautenspieler und ein Ziehharmonikaspieler. Im Förderverein der Landesgartenschau, in dem Ute Schnell engagiert ist, kam bald die Idee auf, wenigstens diese beiden zu retten. "Jeder im Verein kannte sie aus seinen Kindertagen", erinnert sich Ute Schnell.

Doch bei diesen beiden sollte es nicht bleiben. Wie damals sollten wieder viele verschiedene Putten an allen möglichen Stellen den Kurpark schmücken. Und damit begann die Detektivarbeit. "Wo waren die anderen? Wie viele gab es überhaupt? Wer hatte sie gemacht", wollten Ute Schnell und die anderen Vereinsmitglieder herausbekommen.

Ursprung der Putten liegt in Bayern

Auf alten Fotos fand Ute Schnell Hinweise zu den Putten. Im Bild: der Ziehharmonikaspieler. Bildrechte: MZ/Alexander Kühne Bei der Suche nach historischen Aufnahmen hoffte Ute Schnell, auf Hinweise zu stoßen. Bald fiel ihr eine alte Postkarte in die Hände, darauf der Ziehharmonikaspieler in einer Parkszenerie. "Und darunter die Worte Meusel – Coburg", erzählt Ute Schnell. Damit hatte die Hobbydetektivin den entscheidenden Hinweis gefunden, um all ihre Fragen zu beantworten.

Edmund Meusel war der Schöpfer der Figuren. 1929 zeigte er auf der "Gartenschau" in Coburg zum ersten Mal seine in Stein gegossenen Putten. "Durch das Gussverfahren sollten sie in Masse hergestellt werden und für jeden erschwinglich sein", berichtet Ute Schnell. So verbreiteten sich die Putten und waren wenig später auch in Bad Dürrenberg zu finden. Ein Katalog aus der damaligen Zeit verrät, welche Figuren es gab.

Bad Dürrenberger wollen ihre Putten zurück