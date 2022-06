Auf dem Gelände der Landesgartenschau stehen die Bagger nicht komplett still. Die Amtsberg-Treppe im Kurpark wird gerade hergerichtet. Diese Woche sollen die Bauarbeiten am Rundteich und am zentralen Springbrunnen-Teich starten. Am Gradierwerk müssen nur noch kleinere Restarbeiten erledigt werden, dann ist die gigantische Holzkonstruktion wieder komplett.