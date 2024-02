In Sachsen-Anhalt fanden Landesgartenschauen in Zeitz (2004), Wernigerode (2006), Aschersleben (2010) und Burg (2018) statt. Magdeburg (1999) und Havelberg (2015) waren Ausrichter beziehungsweise Teilausrichter von Bundesgartenschauen. Überall wurden Millionen in die Parkanlagen und die Infrastruktur investiert. Davon haben die Menschen in diesen Städten unmittelbar profitiert. Die damals hergerichteten Parks und Gärten werden bis heute genutzt und erfreuen sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Städte großer Beliebtheit – etwa im Elbauenpark in Magdeburg.