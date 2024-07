Allerdings bereitet das Wetter dem Veranstalter immer wieder Sorgen. So hätten die vergleichsweise hohen Temperaturen etwa dazu geführt, dass Narzissen und Tulpen schon vor dem Start der Gartenschau sehr früh verblüht sind. Dadurch sei man zu Umpflanzungen gezwungen gewesen, so der Landesgartenschau-Chef. Im April hätten außerdem starke Nachtfröste Schäden verursacht. Bislang habe das Gelände sechsmal wegen Unwettern geräumt werden müssen.

Die Besucherinnen und Besucher können im historischen Kurpark der Solestadt an der Saale Gartenkunst erleben, in unterschiedliche Epochen der europäischen Geschichte eintauchen und die Salzluft genießen. Neben dem Grab der Schamanin, das 1934 in Bad Dürrenberg zufällig entdeckt wurde und als Kunstwerk Bestandteil der Laga ist, können die Gäste auch einen der ältesten Eisenbahntunnel in Deutschland besuchen. Hier wurde 1836 die Tollwitz-Dürrenberger Feldbahn in Betrieb genommen. Bis zum Jahr 1935 diente sie der Versorgung der Siedeöfen mit Braunkohle. Lange wurde die Bahn von Pferden gezogen. Bereits im Jahr 1906 erfolgte eine Elektrifizierung der Strecke. Von der ehemals über vier Kilometer langen Strecke ist heute nur noch der 133 m lange Tunnel auf dem ehemaligen Salinengelände erhalten.