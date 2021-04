Als Kooperationspartner für die Landesgartenschau 2023 stehen Bad Dürrenberg seit Dienstag die Unesco-Welterbestätten in Sachsen-Anhalt zur Seite. In Bad Dürrenberg unterzeichnete der Geschäftsführer der Landesgartenschau zusammen mit den Vereinigten Domstiftern Merseburg, Naumburg und Zeitz sowie der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg jeweils eine Kooperationsvereinbarung. So soll Bad Dürrenberg deren Know-how im Tourismus-Marketing zu Gute kommen und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermarktung eng vernetzt werden.

Wer nach Bad Dürrenberg zur Laga kommt, soll auch den Dom in Naumburg oder das Dessau-Wörlitzer Gartenbereich (Foto) besuchen – das ist der Plan. Bildrechte: dpa

Für die Laga-Besucher in zwei Jahren, die auch andere Sehenswürdigkeiten in Sachsen-Anhalt sehen wollen, bedeutet das außerdem günstigere Eintrittspreise. Man wolle sich "gegenseitig Rabatte auf den Erwerb von Einzelkarten gewähren", sagte Michael Steinland, Geschäftsführer der Landesgartenschau Bad Dürrenberg.



Die Landesgartenschau wird mit der Zusammenarbeit Teil eines touristischen Netzwerks. Es geht es vor allem darum, die Vielfalt der Angebote in der Region zu verbinden – neben der Laga die Dome in Naumburg und Merseburg, das Kollegiatstift Zeitz, die Luthergedenkstätten Wittenberg, das Dessauer Bauhaus, das Gartenreich Dessau-Wörlitz oder das Biosphärenreservat Mittelelbe.