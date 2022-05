Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wird erneut um ein Jahr verschoben. Das hat Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) MDR-SACHSEN-ANHALT bestätigt. Schulze erklärte, die Landesgartenschau solle nun 2024 stattfinden.

Christoph Schulze (CDU), Bürgermeister von Bad Dürrenberg Bildrechte: dpa

Grund für die Verschiebung sind laut Schulze zeitliche Verzögerungen im Zusammenhang mit der Finanzierung. Zuletzt hatte der Landtag in Magdeburg mit dem Haushalt für das laufende Jahr zwar fünf Millionen Euro extra für die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg beschlossen. Die verbleibende Zeit reiche aber nicht mehr, um wichtige Vorhaben rechtzeitig umzusetzen, so Bürgermeister Schulze. Demnach wird es viel länger dauern als ursprünglich geplant, bis die Projekte angeschoben sind.