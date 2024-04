Kurpark Bad Dürrenberg Landesgartenschau startet – Tausende Dauerkarten verkauft

Hauptinhalt

19. April 2024, 06:00 Uhr

Sachsen-Anhalts fünfte Landesgartenschau öffnet am Freitagvormittag in Bad Dürrenberg. Bis Oktober sollen Hunderttausende Menschen in die Solestadt im Saalekreis kommen. Allein mehr als 4.500 Dauerkarten wurden bis zum Start verkauft.