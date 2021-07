Klimakrise Wie sich Landwirte in Bad Dürrenberg gegen Hitze und Trockenheit wappnen

Wenn Christian Gessner in diesen Tagen auf den Feldern der Agrargenossenschaft (AG) Bad Dürrenberg unterwegs ist, macht er sich das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit Hoffnung auf eine ertragreiche Ernte. "Wir haben ordentlich Niederschläge bekommen und hatten halbwegs akzeptable Temperaturen. Für uns bedeutet das ein Aufatmen, denn es wäre in diesem Jahr sonst wirklich schwierig geworden", sagt er.

Hinter der AG Bad Dürrenberg, in deren Vorstand Gessner sitzt, und anderen landwirtschaftlichen Betrieben in Sachsen-Anhalt liegen schwierige Zeiten. "Die letzten drei Jahre waren allesamt extrem trocken und heiß", sagt Gessner. "Das hat uns vor viele Herausforderungen gestellt, weil wir in der Landwirtschaft auf den Regen angewiesen sind." Auf 30 bis 40 Prozent schätzt Gessner die hitze- und trockenheitsbedingten Ernteausfälle bei der AG Bad Dürrenberg in den Jahren 2018, 2019 und 2020.

Gessner und seine Kolleginnen und Kollegen bauen auf insgesamt rund 4.700 Hektar im Saalekreis, im Burgenlandkreis und im benachbarten Sachsen unterschiedlichste Nutzpflanzen an: von Weizen, Gerste und Raps über Dinkel, Hafer, Kartoffeln, Zuckerrüben und Soja bis hin zu Sonnenblumen, Erbsen und Bohnen. "Wenn es, wie in den letzten Jahren, im Frühjahr gar nicht regnet, sind alle Kulturen gleichermaßen hart davon getroffen", sagt Gessner.

Schon in durchschnittlichen Jahren ist der Saalekreis, in dem viele der Anbauflächen der AG Bad Dürrenberg liegen, eine der niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Die beiden trockensten Orte Sachsen-Anhalts liegen im Saalekreis: Sowohl in Rothenburg als auch in Bad Lauchstädt fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Zeitraum zwischen 1981 und 2010 pro Jahr durchschnittlich nur 473 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Weil diese Durchschnittswerte in Perioden über 30 Jahre erfasst werden, liegen keine aktuelleren Zahlen vor. Zum Vergleich: Auf dem Brocken waren es fast 1.900 Liter, im bayerischen Balderschwang sogar mehr als 2.400 Liter.