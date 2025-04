Pläne im Saalekreis Wegen Sanierung einer Deponie: Laucha in Schkopau wird verlegt

Hauptinhalt

22. April 2025, 11:18 Uhr

In Schkopau im Saalekreis soll eine Sonderabfalldeponie saniert werden. Damit bei den Arbeiten keine Schadstoffe in die Laucha gelangen, soll der nahe an der Halde verlaufende Fluss verlegt werden. Die Bürger können sich ab sofort über die Pläne informieren.