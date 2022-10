Aus Sicht der Gewerkschaft wächst bei den Menschen die Sorge um den Standort und Arbeitsplätze. Die Sprecherin sagte, viele Familien in der Region seien verunsichert. In Ostdeutschland sind nach Angaben aus der Branche derzeit rund 54.500 Menschen in der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt, etwa in Leuna, Schwedt und Schwarzheide sowie in Böhlen und Schkopau.