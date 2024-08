Im Chemiepark Leuna im Saalekreis hat sich am Montagmorgen eine Explosion ereignet. Wegen einer Verpuffung sei es gegen acht Uhr morgens zu einem Brand gekommen. Das bestätigte am Montagmittag die InfraLeuna GmbH in einer Pressemitteilung. Die Werksfeuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. Niemand sei verletzt worden und es bestehe keine weitere Gefahr.

An wohnende hatten am Montagmorgen von einem lauten Knall und aufsteigendem schwarzen Rauch berichtet. Die Verpuffung hat laut InfraLeuna GmbH auf dem Gelände von Linde stattgefunden. Laut dem Pressesprecher des Unternehmens war es auf dem Trailerpark bei einem Wasserstofftrailer vermutlich aufgrund einer undichten Stelle zu einem Gasaustritt gekommen.

So sei es zur Verpuffung gekommen, die die Anwohnenden gehört hätten. Der schwarze Rauch sei durch einen Brand am Trailer beziehungsweise dessen Reifen zustande gekommen.

"Was in Leuna passiert ist, kann bei jedem Gefahrenstoff-Transport auch passieren", sagte Kai Holtappels vom Wasserstoffkompetenz-Zentrum der Bundesanstalt für Materialforschung MDR AKTUELL. Wasserstoff-Transporte mit dem Lkw seien im Normalfall sehr sicher. Bei der hohen Zahl an Transporten die in Deutschland erfolgen, könne es aber vorkommen, dass ein Ventil im Zuge der Zeit undicht werde, so der Experte. So etwas passiere aber nur sehr selten.