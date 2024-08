Im Chemiepark Leuna im Saalekreis hat sich am Montagmorgen eine Explosion ereignet. Wegen einer Verpuffung sei es gegen acht Uhr morgens zu einem Brand gekommen. Das bestätigte am Mittag die InfraLeuna GmbH in einer Pressemitteilung. Die Werksfeuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. Niemand sei verletzt worden und es bestehe keine weitere Gefahr.