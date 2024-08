Im Chemiepark Leuna im Saalekreis hat sich am Montagmorgen eine Explosion ereignet. Anwohner berichteten von einem Knall gegen acht Uhr und aufsteigendem schwarzen Rauch. Die Rettungsleitstelle bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT ein Ereignis.

Der Pressesprecher der Infra-Leuna sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass sich die Explosion im Bereich der "Linde AG" ereignet habe. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Gegen zehn Uhr will sich die "Linde AG" selbst an die Öffentlichkeit wenden. Das Unternehmen produziert am Standort Leuna verschiedene Gase.