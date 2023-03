Es ist wohl kein Zufall, dass all die Holzaufbereiter, Transportbänder, Reaktoren, Kolonnen und Cracker ausgerechnet in Leuna agieren sollen. Der Standort punktet mit Infrastruktur und Rohstoffnähe. Vor allem werde aber der Strukturwandel in der Chemie hier spürbar mit ihrer Abkehr vom Erdöl. In der Nachbarschaft wächst schon ein Wasserstoff-Zentrum, argumentiert das Land Sachsen-Anhalt und unterstützt diese für die Region so wichtige Ansiedlung.