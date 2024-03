In Leuna im Saalekreis ist am Karfreitag eine Person bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Jugendliche eine Gruppe von vier Personen vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße angegriffen. Die beiden Angreifer waren demnach mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet.