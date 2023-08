In der Erdöl-Raffinerie in Leuna hat es am Mittwochabend einen Vorfall mit Rauchentwicklung gegeben. Laut der Feuerwehr im Saalekreis soll es zuvor einen Knall gegeben haben. Eine Sprecherin von TotalEnergies sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagmorgen, es sei eine Methanol-Anlage betroffen gewesen.