In Leuna soll in Zukunft Abwärme der Chemieindustrie besser genutzt werden. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, will der französische Konzern TotalEnergies eine Wärmeübertragungsstation errichten, mit der 10.000 Leipziger Haushalte in Zukunft CO2-frei beheizt werden sollen.

Die Planungsunterlagen dafür könnten ab sofort in Weißenfels, Teuchern, Bad Dürrenberg und in Leuna eingesehen werden. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) wird die in Leuna entstehende Abwärme derzeit noch über Luft- und Wasserkühler an die Atmosphäre abgegeben.

Abwärme für 100.000 Haushalte in Leipzig

Aus der Abwärme will die TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH nun Heißwasser erzeugen, das in das Leipziger Fernwärmenetz eingespeist werden soll. "Etwa 100.000 Leipziger Wohnungen können damit klimaneutral beheizt werden", heißt es aus dem Ministerium in Berlin.