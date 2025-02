Power-To-Heat-Anlage Überschüssiger Strom aus Windkraft und Solaranlagen soll in Leuna genutzt werden

18. Februar 2025, 05:30 Uhr

Im Chemiepark Leuna soll künftig Strom aus Windkraft und Solaranlagen, der bislang ungenutzt blieb, in Wärme umgewandelt werden. Das Unternehmen Infraleuna hat am Montag einen entsprechenden Vertrag mit dem Netzbetreiber 50Hertz unterzeichnet. Anfang 2026 soll eine neue Anlage in Betrieb gehen, die wie ein riesiger Wasserkocher funktioniert und die Unternehmen im Chemiepark mit Wärme versorgen soll.