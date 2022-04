Möglicher Erdgas-Lieferstopp Chemiepark Leuna kann nur schwer auf russisches Gas verzichten

Blickt man im Büro von Thomas Räcke aus dem Fenster, sieht man ein großes graues, fensterloses Gebäude, an dessen Ende ein hoher Schornstein in den Himmel ragt. Räcke leitet heute den Bereich "Energie/Wasser" bei Infraleuna. "Das ist eines unserer zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke", sagt Räcke. Er arbeitet schon seit 43 Jahren am Standort Leuna, angefangen hat er als Heizer. Seit dieser Zeit ist er auch Fan des Halleschen Fußballclubs : "Mein Vater hat mich damals ins Stadion mitgenommen". Selbstverständlich hat er auch eine Dauerkarte: "Momentan läuft beim Verein alles gut."

Das Gas- und Dampfkraftwerk von Infraleuna wird ungefähr zur Hälfte mit russischem Erdgas betrieben. Bildrechte: MDR / Hannes Leonard

Die beiden Kraftwerke liefern an die vielen Firmen am Standort vor allem Wasserdampf in verschiedenen Drücken, dazu aber auch Strom. Damit die Gaskraftwerke von Räcke laufen und er an die anderen Firmen am Standort für deren Produktion Gas liefern kann, braucht er russisches Erdgas. "Der Anteil des russischen Erdgases im deutschen Erdgasnetz beträgt aktuell etwa 40 Prozent.", sagt Räcke. Ein möglicher Lieferstopp von russischem Gas löst daher große Sorgen aus.