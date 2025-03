An der A14 im Saalekreis haben Unbekannte mehrere Paletten mit Auto-Ersatzteilen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz Petersberg. Demnach hatte der Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz übernachtet. Unbekannte hätten die Plane des Anhängers aufgeschlitzt und Kfz-Teile im Wert von etwa 350.000 Euro mitgenommen. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert.