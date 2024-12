Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Ursache noch unklar Brand im Saalekreis: Diskussion um Löschwasserversorgung

Hauptinhalt

04. Dezember 2024, 11:46 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem brennenden Wohnhaus in Lohnsdorf im Saalekreis ausgerückt. Eine Person wurde bei dem Feuer verletzt. Nach dem Löscheinsatz wird Kritik an der Löschwasserversorgung laut. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis sieht die Gemeinde in der Pflicht.