Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Ursache noch unklar Brand im Saalekreis: Feuerwehr übt Kritik an Löschwasserversorgung

Hauptinhalt

03. Dezember 2024, 07:33 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem brennenden Wohnhaus in Lohnsdorf im Saalekreis ausgerückt. Eine Person wurde bei dem Feuer verletzt. Das Haus ist einsturzgefährdet. Dort lebten ein Feuerwehrmann und seine Familie. Nach dem Löscheinsatz wird Kritik an der Löschwasserversorgung laut.