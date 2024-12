Feuerwehreinsatz Zu wenig Löschwasser bei Großbrand bei Landsberg – Pendelverkehr eingerichtet

01. Dezember 2024, 15:08 Uhr

Nachdem in Lohnsdorf bei Landsberg ein Wohnhaus in Brand geraten ist, hat die Feuerwehr Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für den Einsatz wurde der Strom in der Gemeinde im Saalekreis abgestellt. Am Mittag gab es noch viele Glutnester zu löschen.