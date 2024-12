Ursache noch unklar Feuerwehr löscht Brand im Saalekreis: Haus in Lohnsdorf unbewohnbar

01. Dezember 2024, 17:29 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem brennenden Wohnhaus in Lohnsdorf im Saalekreis ausgerückt. Am Nachmittag konnten die Löscharbeiten nach Angaben der Leitstelle weitestgehend abgeschlossen werden. Die Stromversorgung, die zwischendurch abgestellt wurde, ist wiederhergestellt. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt. Das Haus ist einsturzgefährdet.