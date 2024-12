Bei dem Feuerwehreinsatz in Lohnsdorf bei Landsberg gibt es Probleme bei der Löschwasserversorgung. Das teilte die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mit. In der Gemeinde im Saalekreis ist Sonntagfrüh ein Wohnhaus in Brand geraten. Informationen zufolge handelt es sich um eine Großbrand mit starker Rauchentwicklung.