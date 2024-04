In Merseburg im Saalekreis ist ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt nach einem Feuer unbewohnbar. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, brach der Brand kurz nach 20 Uhr in der Tiefgarage des Gebäudes aus. Nach Angaben der Polizei mussten 37 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.