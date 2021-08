Auftakt am Montag 75 Jahre DEFA: Filmtage in Merseburg unter freiem Himmel

Hauptinhalt

Sie haben Kultstatus – in dieser Woche kommen alle Fans von DEFA-Filmen in Merseburg auf ihre Kosten. Dort beginnen am Montag die Filmtage, wegen der Corona-Pandemie in anderer Umgebung als gewöhnlich. Das Programm kann sich trotzdem sehen lassen.