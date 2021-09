In Merseburg wird am Wochenende groß gefeiert. Mit dem Weihfest will die Stadt drei Tage lang an die Weihe des Doms St. Johannes und St. Laurentius vor 1.000 Jahren erinnern. Dazu werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Diese können sich vom 1. bis 3. Oktober auf zahlreiche Highlights freuen, etwa Konzerte, eine Lichtshow und einen Festgottesdienst. Das Wochenende steht unter dem Motto geweiht für die Ewigkeit.