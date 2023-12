Ohne Dach Eisbahn in Merseburg kann kurz nach Zelt-Einsturz eröffnen

03. Dezember 2023, 15:22 Uhr

Eigentlich sollte die Eisbahn in Merseburg schon am Freitag eröffnet werden. Dann ist kurz vor Start das Zelt über der Bahn auf dem Markt eingestürzt. Zunächst war unklar, wie es weitergeht. Doch nun ist Schlittschuhlaufen pünktlich zum ersten Advent möglich: Die Eislaufbahn ist am Sonntag eröffnet worden — allerdings ohne Zelt.