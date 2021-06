Für Bürger und Unternehmen Zentrum für Umwelt-Daten entsteht in Merseburg

In Merseburg soll ein nationales Zentrum für Umweltinformationen entstehen. Das Bundes-Umweltministerium will dafür in den nächsten Jahren 85 Millionen Euro investieren. Das Zentrum wird als Außenstelle des Umweltbundesamtes den Strukturwandel im Kohlerevier unterstützen.