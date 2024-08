Bei einem SEK-Einsatz in Merseburg im Saalekreis ist eine Frau aus der Gewalt ihres Lebensgefährten befreit worden. Wie die Polizeiinspektion Halle am Donnerstagabend mitteilte, soll der 22-Jährige sie am Nachmittag in einer Wohnung festgehalten, geschlagen und bedroht haben.