Möglicher Fall von häuslicher Gewalt Nach SEK-Einsatz in Merseburg: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

23. August 2024, 14:01 Uhr

In Merseburg soll ein Mann seine schwangere Lebensgefährtin festgehalten, geschlagen und bedroht haben. Das Spezialeinsatzkommando rückte an und konnte die Frau befreien. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen, ist aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.