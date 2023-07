Zuvor hatten die Spurenbewertung und die rechtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigt: Der Mann wurde offenbar Opfer eines Tötungsdelikts. Die Leiche des Mannes war am Samstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weißenfelserstraße gefunden worden. Bei dem Mann handelt es sich mutmaßlich um den Wohnungsbesitzer.