Am Mittwochabend sind in Merseburg-Meuschau drei Personen durch Schüsse verletzt worden. Das bestätigte die Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach schoss eine Person nach einer Auseinandersetzung in einem Gewerbegebiet auf mehrere Menschen. Laut ersten Berichten der "Mitteldeutschen Zeitung" seien die Schüsse an einer Tankstelle an der B181 abgefeuert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine der drei getroffenen Personen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.