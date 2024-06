Der mutmaßliche Täter sollte laut Staatsanwaltschaft noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sitzt er in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den Mann nach der Tat am Mittwoch gestellt und festgenommen. Es handle sich um einen serbischen Staatsangehörigen. Woher er die Schusswaffe hatte, ist den Angaben nach ebenfalls noch unklar.

Täter gibt drei Schüsse ab

Der 33-Jährige hatte an der Tankstelle an der B181 im Bereich Leipziger Straße laut Polizei drei Schüsse abgegeben. Dadurch sei das 43 Jahre alte Opfer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist er auf einer Intensivstation versorgt worden und schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Seine zwei Begleiter sollen leicht verletzt worden sein.

Oberbürgermeister: Keine Falschmeldungen verbreiten

Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) schreibt in einer Mitteilung an die Bürger seiner Stadt, er verstehe die Unruhe und Besorgnis in der Gemeinschaft. Die schreckliche Tat und der "rohe Umgang dieser Personen untereinander" würden sprachlos machen, so Müller-Bahr weiter. Für die Allgemeinheit bestehe aber keine Gefahr. Müller-Bahr forderte die Bevölkerung auf, keine Falschmeldungen zu verbreiten. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller